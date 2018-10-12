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18. 10. 2018

В Беларуси ожидается понижение температуры

18 октября погоду Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Ожидается малооблачная, без осадков погода. Ветер южный слабый. Температура воздуха максимальная в середине дня +16..+22°С.

По данным Белгидромета,19-20 октября Беларусь, в основном, будет находиться под влиянием малоактивного фронтального раздела, вслед за которым начнет поступать холодная воздушная масса со Скандинавии.

19 октября преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по северу страны возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер южный с переходом на северо-западный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +2..+9°С, максимальная днем +11..+17°С, по югу до +19°С.

20 октября преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по югу страны возможны кратковременные дожди. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8, по северо-западу республики заморозки до 0..-3°С, максимальная температура днем +9..+14°С.

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