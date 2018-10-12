В Беларуси ожидается понижение температуры

18 октября погоду Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Ожидается малооблачная, без осадков погода. Ветер южный слабый. Температура воздуха максимальная в середине дня +16..+22°С.
По данным Белгидромета,19-20 октября Беларусь, в основном, будет находиться под влиянием малоактивного фронтального раздела, вслед за которым начнет поступать холодная воздушная масса со Скандинавии.
19 октября преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по северу страны возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер южный с переходом на северо-западный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +2..+9°С, максимальная днем +11..+17°С, по югу до +19°С.
20 октября преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по югу страны возможны кратковременные дожди. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8, по северо-западу республики заморозки до 0..-3°С, максимальная температура днем +9..+14°С.
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.