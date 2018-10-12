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18. 10. 2018

В Гомеле машина ГАИ попала в ДТП, преследуя пьяного водителя

Источник фото: gomel.today

В Гомеле в дорожно-транспортное происшествие попала машина ГАИ, преследуя пьяного виновника другого ДТП. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Гомельского облисполкома. Инцидент произошел днем 17 октября.

Первая авария произошла на перекрестке улиц Междугородняя и Лазурная. При этом один из водителей – участников ДТП, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, решил скрыться на автомобиле. Чтобы его остановить, сотрудники ГАИ, включив проблесковые маячки и используя громкую связь, по дороге к месту аварии выехали на полосу встречного движения.

При повороте с улицы Объездной на улицы Лазурная они столкнулись с BMW. От удара автомобиль ГАИ врезался в столб и вылетел на обочину. Два инспектора ГАИ госпитализированы. Водитель и пассажиры BMW серьезно не пострадали.

Машина, скрывшаяся с места ДТП на перекрестке улиц Междугородняя и Лазурная, установлена. Ведется розыск водителя.

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