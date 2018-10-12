В Минске бытовка упала с прицепа на припаркованный автомобиль

В Минске днем 17 октября бытовка упала с полуприцепа МАЗа и придавила припаркованный у края проезжей части Renault. Как сообщили в Госавтоинспекции ГУВД Мингорисполкома, инцидент произошел в районе дома № 36 по улице Чечота.

В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, передает TUT.by. Согласно правилам, перед началом движения и в пути водитель обязан контролировать размещение, крепление и состояние груза, чтобы избежать его смещение и падение. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby