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18. 10. 2018

В Минске бытовка упала с прицепа на припаркованный автомобиль

Источник фото: ГАИ Минска

В Минске днем 17 октября бытовка упала с полуприцепа МАЗа и придавила припаркованный у края проезжей части Renault. Как сообщили в Госавтоинспекции ГУВД Мингорисполкома, инцидент произошел в районе дома № 36 по улице Чечота.

В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, передает TUT.by.

Согласно правилам, перед началом движения и в пути водитель обязан контролировать размещение, крепление и состояние груза, чтобы избежать его смещение и падение.

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