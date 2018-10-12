Из-за горящих торфяников в Украине Столинский район заволокло смогом

В Столинском районе Брестской области местные жители обеспокоились дымовой завесой, которая, по их мнению, установилась из-за горящих торфяников. Однако начальник Столинского РОЧС Александр Минчик уверяет, что на территории района действующих очагов горения на торфяниках нет.

По его словам, в последнее время было всего несколько возгораний в лесах, которые сразу же были потушены, передает Медиа-Полесье.

По информации издания, смог на Столинщине является результатом пожаров на торфяниках в соседней Украине, где установилась засушливая осень.