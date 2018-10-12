В Барановичском районе на трассу опрокинулся грузовик с яблоками

В Барановичском районе Брестской области за развязкой в районе деревни Павлиново на трассе М1 опрокинулась фура с грузом яблок. Авария произошла 17 октября около 18:30. Водитель грузовика, предположительно, неправильно выбрал скорость движения, из-за чего фура начала крениться и опрокинулась.

смотрите также В Минске бытовка упала с прицепа на припаркованный автомобиль Молодой человек был госпитализирован, передает TUT.by. Рассыпавшиеся яблоки с трассы убрали, сложив у обочины и на разделительной полосе, чтобы не мешать проезжающим автомобилям. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby