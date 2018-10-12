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18. 10. 2018

В Беларуси утвердили Стратегию развития предпринимательства до 2030 года

В Беларуси постановлением Совета министров от 17 октября № 743 утверждена Стратегия развития малого и среднего предпринимательства ”Беларусь – страна успешного предпринимательства“ на период до 2030 года.

Стратегия принята с целью формирования динамично развивающегося сектора малого и среднего предпринимательства, способного существенно улучшить структуру белорусской экономики, повысить ее конкурентоспособность, обеспечить эффективную занятость и рост доходов населения.

Для этого предлагается создать благоприятные административно-правовые и экономические условий, сформировать систему мер для качественного развития бизнеса и создать эффективную структуры господдержки малого и среднего предпринимательства.

В результате реализации Стратегии планируется довести долю субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме валовой добавленной стоимости к 2030 году до 50%.

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