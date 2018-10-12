В Беларуси усовершенствуют законодательство о госзакупках

В Беларуси распоряжением премьер-министра от 16 октября № 309р создана межведомственная рабочая группа для выработки предложений по совершенствованию законодательства о госзакупках, в том числе в отношении лекарств и медицинских изделий.

Ее возглавил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, сообщили в правительстве. Группе поручено до 1 декабря внести в Совмин предложения по совершенствованию законодательства. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby