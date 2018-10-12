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18. 10. 2018

В Беларуси усовершенствуют законодательство о госзакупках

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Источник фото: Telegraf.by

В Беларуси распоряжением премьер-министра от 16 октября № 309р создана межведомственная рабочая группа для выработки предложений по совершенствованию законодательства о госзакупках, в том числе в отношении лекарств и медицинских изделий.

Ее возглавил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, сообщили в правительстве.

Группе поручено до 1 декабря внести в Совмин предложения по совершенствованию законодательства.

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