Лента RSS
Подписаться на ленту
18 октября 2018, четверг, 10:34
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,44
18. 10. 2018

«Беларусь 5» и «Беларусь 5. Интернет» покажут матчи белорусских теннисисток на турнирах WТА

Александра Саснович

18 октября «Беларусь 5» и «Беларусь 5. Интернет» в прямом эфире покажут матчи белорусских теннисисток на турнирах ВТА.

смотрите также Александра Саснович пробилась в четвертьфинал Кубка Кремля

Сегодня спортивные каналы медиахолдинга представят вниманию зрителей четвертьфинальные поединки турниров ВТА с участием белорусок.

В 14.00 на центральный корт турнира в Люксембурге выйдут Вера Лапко и швейцарка Белинда Бенчич. А в 16.30 на «Кубке Кремля» сойдутся Александра Саснович и британка Йоханна Конта.

Каналы «Беларусь 5» и «Беларусь 5. Интернет» призывают болельщиков поддержать отечественных теннисисток в ответственных играх.  

 

Это Интересно
Актуальное
Теннис
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Самые умные птицы и на лето остаются в тёплых краях.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.