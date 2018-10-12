Хавьер Дзанетти открыл в Минске футбольную академию «Интера»

Прославленный в прошлом аргентинский футболист, а ныне вице-президент миланской команды «Интер» Хавьер Дзанетти 17 октября открыл в Минске академию итальянского клуба. Он также провел тренировку с юными учениками академии, пообщался с болельщиками и принял участие в автограф-сессии.

В футбольной школе работать с итальянскими специалистами смогут не только юные игроки, но также и тренеры, а лучшие ученики получат возможность тренироваться с основной командой «Интера» в самом Милане, сообщает телеканал ОНТ.

Кроме Беларуси, филиалы футбольной академии «Интера» работают в Аргентине, Бразилии и Китае.