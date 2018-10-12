17 октября в Беларуси завершилась миссия МАГАТЭ по рассмотрению аварийной готовности и реагирования на ядерные аварии и радиологические аварийные ситуации. Проверка проводилась по просьбе правительства Беларуси.
Заместитель генерального директора агентства Хуан Карлос Лентихо провел встречу с министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Ващенко, а также представил рекомендации и предложения экспертов для нашей страны. Кроме того, стороны договорились о регистрации национальных ресурсов Республики Беларусь по оказанию международной помощи в Сети реагирования и оказания помощи (RANET). Пресс-релиз МАГАТЭ об итогах работы миссии (на английском языке) размещен на сайте организации.
В программу двухнедельного визита делегациивходило посещениеБелАЭС, консультации с представителями Госатомнадзора, Госпромнадзора, Министерстваприродных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства энергетики, Министерства здравоохранения, Белгидромета, а также ряда подразделений МЧС и других организаций. Также эксперты МАГАТЭ стали наблюдателями на проходивших 12 октября в рамках работы миссии тактико-специальных учениях по отработке действий спасателей при аварии на АЭС.В ходе своей работы EPREV-миссия МАГАТЭ оценивала множество аспектов готовности и реагирования на ядерные аварии и радиологические аварийные ситуации— в том числе и на спровоцированные экстремальными природными воздействиями. При этом, в отличие от процедуры стресс-тестов, которую Беларусь завершила летом 2018 года, оценивался не сам проект строящейся АЭС, а степень готовности соответствующих белорусских ведомств и служб.
Заместитель генерального директора МАГАТЭ Хуан Карлос Лентихо отметил: «Эксперты миссии пришли к выводам, что в Беларуси существуют эффективно действующие и надежные механизмы в области аварийной готовности и реагирования, выделили хорошие и применимые практики, обозначили сильные стороны, а также те области, где может проводиться дальнейшее улучшение».
До начала миссии наша страна в соответствии с требованиями норм безопасности МАГАТЭ GSR Part 7 провела самооценку системы готовности и реагирования на радиационные чрезвычайные ситуации. Результаты этой самооценки были занесены в информационную управляющую систему МАГАТЭ и за 3 месяца до начала миссии представлены экспертам, чтобы дать им возможность заблаговременно изучить текущееположение дел в Беларуси и ознакомиться с соответствующим национальным законодательством.
В результатах проведенной самооценки отражена проделанная работа по совершенствованию национальной системы аварийной готовности и реагирования на ядерные и радиационные аварии в соответствии с требованиями норм безопасности МАГАТЭ GSR Part 7. Все требования агентства, которые необходимо было реализовать, выполнены полностью либо внесены в проекты соответствующих документов.
Проведение подобной проверки является добровольным решением той или иной страны. В Беларусь EPREV-миссия МАГАТЭ прибыла по приглашению правительства. Широкое использование механизмов международных оценочных миссий и партнерских проверок является для нашей страны надежным способом получения квалифицированных внешних оценок и рекомендаций в ходе строительства первой в Беларуси атомной электростанции и позволяет гарантировать ее соответствие всем современным международным стандартам безопасности.
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