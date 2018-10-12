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18. 10. 2018

В Бобруйске в кустах обнаружили новорожденного

Вечером 17 октября бригада скорой помощи в кустарнике частного сектора в Бобруйске обнаружили новорожденного. Медики услышали детский крик и увидели в кустах младенца, лежавшего голым на листве на земле в десятке метров от частного дома.

Мальчику оказана помощь. Сейчас он находится под присмотром врачей, сообщили в Следственном комитете.

По данным СК, накануне событий в скорую помощь поступило сообщение о родах женщины в одном из частных домов. По результатам расследования будет дана правовая оценка.

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