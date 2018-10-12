Бенефис Александра Осипца

20 октября в 18.00 состоится бенефис артиста-вокалиста, ведущего мастера сцены Александра Осипца. Показ бенефисного спектакля "Здрасьте, я тетка Чарли!.." О. Фельцмана приурочен к 45-летию артиста.

Александр Владимирович Осипец после окончания театрального отделения Харьковского института искусств работал в Харьковском театре музыкальной комедии, Театре Краснознаменного Черноморского флота имени Б.А. Лавренёва, в Криворожском городском театре с 1995 по 2002 годы.

В Белорусский государственный академический музыкальный театр Александр Осипец пришел в 2003 году уже опытным мастером сцены. Благодаря своему блестящему комедийному таланту он создал ряд запоминающихся сценических образов, которые выделяются детальной разработкой рисунка роли, острой характерностью и глубоким пониманием специфики того или иного музыкально-сценического жанра. Наиболее удачными стали роли Николая Петровича Базарова ("Подлинная история поручика Ржевского" В. Баскина), князя Базинелли ("Тайный брак" / "Граф Люксембург" Ф. Легара), Ферри ("Сильва" И. Кальмана), Султан-бека ("Свадебный базар" / "Аршин мал алан" У. Гаджибекова), Федота ("Бабий бунт" Е. Птичкина), Попандопулы ("Свадьба в Малиновке" Б. Александрова), Тевье ("Шалом алейхем! Мир вам, люди!" О. Ходоско), Альфреда Дулиттла ("Моя прекрасная леди" Ф. Лоу), Пеликана ("Мистер Икс" И. Кальмана), Зупана ("Цыганский барон" И. Штрауса), мистера Дарлингтона ("Бал в "Савойе" П. Абрахама), Германа Карловича Замогильного ("Женихи" И.Дунаевского), барона Мирко Зета "Веселая вдова" Ф. Легара.

Прекрасные образы-роли А.В. Осипец создал и в популярных детских спектаклях театра. Это Толстый волк ("Красная Шапочка. Поколение NEXT" А. Рыбникова), Глупый Король ("Приключения бременских музыкантов" Г. Гладкова), Дуремар ("Буратино.by" А. Рыбникова), Водяной ("Летучий корабль" М. Дунаевского), Волк ("Золотой цыпленок" В. Улановского).

Артист активно участвует в концертных программах, которые проводятся на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра, принимает участие в благотворительных концертах и проектах. Кроме того, он участвует во множестве гастрольных поездок по разным регионам Беларуси, на высоком профессиональном уровне представит белорусское музыкально-театральное искусство в России (Екатеринбург, Петрозаводск, Смоленск, Тула, Новомосковск, Уфа, Калининград, Ставрополь), Литве (Клайпеда, Вильнюс, Паневежис), Латвии (Рига, Даугавпилс, Резекне).

Кроме работы в театре, Александр Оспец активно снимается в кино- и телесериалах ("Фабрика грез" Д. Астрахана, "Каменская-4" Ю. Мороза и др.).

Александр Владимирович является дипломантом Международного конкурса артистов оперетты имени М. Водяного (Украина, Одесса, 1997), лауреатом премии Федерации профсоюзов Беларуси в области театрального искусства (за роль в музыкальной комедии "Свадебный базар"/ "Аршин мал алан" У. Гаджибекова, 2013). Он – обладатель Почетной грамоты главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского городского исполнительного комитета (2011), Благодарности Министерства культуры Республики Беларусь (2016), Почетной грамоты Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма (2017).