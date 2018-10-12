США экстрадировали в Беларусь обвиняемого в обороте психотропов беглеца

В Национальном аэропорту «Минск» 17 октября правоохранители США передали своим белорусским коллегам депортированного 21-летнего жителя Гродно, почти два года скрывавшегося от уголовного преследования. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Белорус в июне 2015 года был осужден судом Октябрьского района Гродно за незаконный оборот психотропных веществ. В период отбывания наказания он 27 мая 2016 года в Гродно купил через интернет особо опасное психотропное вещество, с которым на следующий день был задержан.

В период расследования подозреваемый скрылся, в связи с чем ему заочно выдвинули обвинение в незаконном обороте психотропных веществ и уклонении от отбывания наказания. Беглец был объявлен в розыск по линии Интерпола.

В августе 2017 года разыскиваемого задержали в США за мошенничества. Поскольку совершенные им в Беларуси действия признаются криминальными в США, а также следуя положениям меморандума между СК и ФБР, американская сторона решила передать обвиняемого белорусской стороне.

Производство по уголовного делу возобновлено. Обвиняемый будет содержаться в СИЗО.