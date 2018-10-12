Лента RSS
Подписаться на ленту
18 октября 2018, четверг, 12:09
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,44
18. 10. 2018

Через «Новую Гуту» россиянин пытался незаконно переместить валюту

В республиканском пункте таможенного оформления «Новая Гута» сотрудники Гомельской таможни предотвратили незаконное перемещение денежных средств гражданином Российской Федерации, следовавшим на въезд в Беларусь через «зеленый коридор».

В ходе проведения таможенного контроля установлено, что гражданин среди личных вещей перемещает денежные средства в размере порядка 27 тыс. долларов США. При этом декларирование денежных средств в установленном порядке гражданин не произвел.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 260 Таможенного кодекса ЕАЭС таможенному декларированию в письменной форме подлежат наличные денежные средства и дорожные чеки, если общая сумма их превышает 10 тыс. долларов США.

Таким образом, денежные средства в размере около 17 тыс. долларов США изъяты.

По данному факту начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь.

По материалам Гомельской таможни

 

Это Интересно
Актуальное
Происшествия
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Самые умные птицы и на лето остаются в тёплых краях.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.