В Беларуси предлагают отменить счета-справки при продаже авто

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси вынесло на своем сайте на общественное обсуждение проект указа об отмене необходимости приобретения, оформления и выдачи счетов-справок при совершении сделок купли-продажи автомобилей. Проект указа подготовлен с учетом предложений МВД.
В МВД отмечают, что в Беларуси участились случаи сбыта угнанных транспортных средств. Для придания сделке купли-продажи легального вида, ее оформления и получения покупателем правоустанавливающего документа участники сделки просят субъекты хозяйствования за деньги подтвердить сделку купли-продажи путем оформления и выдачи покупателю счета-справки. Однако при регистрации покупки в ГАИ выясняется, что она похищена, а документы поддельные.
Отмена счетов-справок должна упростить ведение бизнеса для добросовестных субъектов хозяйствования, выкупающих транспортные средства у физлиц. Изменение же доходов республиканского бюджета планируется компенсировать поступлением дополнительных платежей за счет легализации сделок по отчуждению транспортных средств.
Также предусматривается составление в трех экземплярах и регистрацию в регистрационных подразделениях или в инспекциях гостехнадзора договоров купли-продажи, мены, дарения транспортных средств между физлицами. При этом исключается необходимость регистрации таких договоров по месту госрегистрации транспортного средства. Допускается нотариальное удостоверение договоров. Расчеты между юрлицами, ИП и физлицами за отчуждаемые транспортные средства будут осуществляться только в безналичной форме. А необходимость регистрации сделок по отчуждению физлицами транспортных средств юрлицам или ИП исключается.
Замечания и предложения по проекту указа можно направлять до 26 октября на i.shpak@mart.gov.by.
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