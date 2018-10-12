Лукашенко: работа в сфере идеологии должна быть более системной

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 октября на совещании с руководством Администрации Президента актуализировал задачи, которые стоят перед этим государственным органом. По его словам, главным в работе является честное и справедливое отношение к людям, сообщили в Администрации главы государства.
Также на повестке работы Администрации совершенствование кадровой политики на всех уровнях, поддержание исполнительской дисциплины и контроль выполнения решений и поручений президента, экспертно-правовая работа.
Александр Лукашенко назвал задачей Администрации быть монолитным экспертным центром. Однако, добавил он, должно быть разграничение компетенции и полномочий, чтобы не допускать неразберихи во взаимодействии с другими госорганами, поскольку важнейшие экономические проблемы будут рассматриваться и вырабатываться в правительстве.
Президент подчеркнул, что Администрация должна выполнять роль фильтра по многим вопросам, заявляя, что те или иные решения расходятся с требованиями и указаниями.
По его словам, Администрация должна немедленно реагировать на любые изменения ситуации в политической, экономической, социальной и иных сферах, «вырабатывать и аккумулировать самые передовые идеи, необходимые для развития страны».
Александр Лукашенко также подчеркнул, что идеологи должны уметь работать с людьми, понимать их проблемы, точно и действенно отвечать на вызовы. По его мнению, работа в сфере идеологии должна быть более системной, а честное и справедливое отношение к людям - определяющим в работе.
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