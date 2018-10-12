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18. 10. 2018

В Беларуси вырос курс доллара

Источник фото: Telegraf.by

18 октября в Беларуси на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи вырос официальный курс доллара в стране. Доллар подорожал на 0,15% до 2,1098 рубля.

Евро подешевел на 0,35% до 2,4279 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,16% до 3,2157 белорусского за 100 российских.

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