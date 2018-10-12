Новый социальный проект Пространство леса - Forest Space

Погрузитесь в мифологию пространства леса вместе с нами!
В рамках международного проекта MATCH (Media&Art To Cultural History) начата разработка проекта Forest Space (Пространство леса). Forest Space начинался с идеи привлечь внимание к Беловежской пуще, рассказать больше об этом месте, сделав акцент на мифологию и культуру.
Спустя несколько месяцев идея воплотилась в познавательную, интерактивную платформу, но на этом команда из Беларуси останавливаться не планирует. Впереди еще больше историй, мифов и путешествий!
Forest Space или «Пространство леса» - это веб-платформа, которая интерактивно рассказывает о мифологии самого старого леса Европы через визуальную карту с 360-видео и аудио-рассказ о мифологических существах, существовавших в этих местах, с анимацией.
Forest Space – это тайный мир, посвященный мифам и легендам, которые были неотъемлемой частью жизни наших предков.
О платформе
Проект позволяет погрузиться онлайн через интерактивную карту Беловежской пущи в мифы и легенды заповедного леса.
Платформа сконструирована таким образом, что позволяет погрузиться в лес Беловежской пущи не только географически, но также стать исследователем мира мифических существ, узнать историю с такой необычной, фантастической стороны.
Пример нашего панорамного видео 360 в разрешении 5К с Беловежской пущи:
Пример одного из наших мифов Беловежской пущи:
Команда
Команда проекта состоит из 6-ти опытных в своей сфере специалистов, которые объединились для создания “Пространства леса”.
Результат
Результат проекта представлен на ForestSpace.eu.
Проект Forest Space (Пространство леса) будет представлен в галерее “Ў” 18 октября в 18.00 совместно с другими проектами выпускников MATCH. Вход на выставку свободный.
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