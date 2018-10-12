«Это «Ленинград», дядя!» Билеты на апрельский концерт группировки Сергея Шнурова поступили в продажу

Как в классических анекдотах, у нас две новости – плохая и хорошая. Начнем с плохой: если вы до сих пор не купили билеты на концерт группировки «Ленинград», который пройдет 1 декабря в «Минск-Арене», то уже опоздали – все распродано. А теперь хорошая: 5 апреля 2019 Сергей Шнуров с командой снова приедет в белорусскую столицу.

«Ленинградцы» идут на рекорд: группа уже в третий раз подряд собирает аншлаги на минских выступлениях. До этого музыканты забивали под завязку крупнейшую площадку страны в марте и декабре прошлого года. И вот опять: до зимнего концерта полтора месяца, а в кассах уже пусто.Однако у жителей и гостей столицы, опоздавших за билетами, появился шанс наверстать упущенное 5 апреля. А у счастливых владельцев декабрьских тикетов – еще раз зажечь будущей весной.

Тем временем музыканты вовсю подогревают публику перед туром. Буквально на днях в сети появилось новое видео на песню «Цой» от известного режиссера Ильи Найшуллера. Интернет моментально забурлил: одни зрители в восторге, другие увлеченно ругаются. В общем, все как обычно у «Ленинграда» – шумно, задорно, эффектно.

На минских концертах точно будет не скучно – тем более, что они славятся особенной атмосферой. «Такого нет больше ни в одном городе мира» – утверждает бессменный фронтмен группировки. 5 апрелявсех участников шоуждут море драйва, слэм и забойное настроение.А на будущее минчанам стоит задуматься о строительстве еще более вместительной площадки специально для «Ленинграда»: на днях в родном Питере команда сыграет на 60-тысячной «Зенит-арене», и почти все билеты уже проданы.

Билеты на концерт 5 апреля 2019 г. поступили в продажу сегодня.

Цены билетов: от 35 до 130 рублей – сектора, 80 рублей – танцпол, 100 рублей - фанзона.

Инфолиния: 033 365 00 00

Купить билеты можно на сайте организатора мероприятия http://atomenter.by/ (без комиссии), на сайтах билетных операторов, а также в кассах города.