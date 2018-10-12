В Минске уборщица нашла в мусорке 5400 долларов

Жительница Минска обнаружила в мусорном контейнере крупную сумму денег. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома. По словам женщины, убираясь утром в гаражном кооперативе «Малиновка», она увидела пачку денег. Общая сумма найденных средств составляет 5400 долларов.

Женщина расспросила владельцев гаражей, не теряли ли они деньги. И поскольку хозяин не был найден, она попросила милицию найти владельца и передать ему деньги. По ее словам, мыслей присвоить деньги не возникало.

Тех, кто знает что-либо о владельце пропажи, просят обращаться в Московское РУВД Минска по телефонам: 8017-207-40-03, 8029-343-40-28 или 102.