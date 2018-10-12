Vuraj представляет альбом полесских песен Lito - аудио

“Што спяваеце?” – “Літо!” Вот так просто – одним словом “літо” – на Полесье называют цикл обрядовых песен, в которых отражены верования и представления нашего народа. Так же называется новый альбом группы Vuraj, известных популяризаторов белорусского фолка.

“Літо" - это бережно собранные, изученные, переосмысленные и буквально заново созданные календарно-обрядовые песни белорусского Полесья. Сяржук Долгушаў и Vuraj на протяжение 4 лет искали их в экспедициях, находили и придавали каждой свое “вурайское” звучание.

«Людзі сыходзяць, песні знікаюць, а нам хочацца дзяліцца гэтымі скарбамі з усім светам, даносіць палескую мову, мелодыі і тэксты, якім сотні год.», — говорит лидер группы, фольклорист Сяржук Долгушаў.

Звукорежиссером и саунд-продюсером альбома выступил номинант на Грэмми Томаш Рогула (Польша). Запись проходила на варшавской TR-Studio и студии Everest в Минске при участии польской скрипачки Королины Матушкевич и аутентичной палесской группы Вытокі.

Средства на запись альбома музыканты собрали через краудфандинг платформу Ulej.by, где группа получила рекордную для музыкальных проектов поддержку.

Представляем вашему вниманию Lito.

<a href="http://vuraj.bandcamp.com/album/lito" target="_blank">Lito by Vuraj</a>