Системы освещения будущего будут проецировать 3D-галограммы на дороги

На протяжении десятилетий марка Volkswagen уделяет особое внимание совершенствованию автомобильных систем освещения.Современные светодиодные фары не только значительно повышают уровень безопасности при движении, но и, в какой-то степени, определяют внешний вид автомобиля.

Вершиной эволюции Volkswagen с технической точки зрения являются светодиодные матричные фары IQ.Light, предлагаемые для модели Touareg. Но инженеры и дизайнеры Volkswagen уже разработали новую технологию, которая в будущем будет решать проблему «незаметности» автомобиля для пешеходов.

Здесь и вступают «в игру» интерактивные технологии. Новые системы освещения будут состоять из 30 000 микро-пикселей высокого разрешения и светодиодных фар головного света, которые станут альтернативой для более дорогих лазерных систем головного света. В первую очередь, с помощью этих микропиксельных фар можно будет делать проекции различной формы и цвета прямо на дорогу.

Благодаря этой технологии в автомобилях появится новый ассистент безопасности -«Оптическая система удержания в полосе» (OpticalLaneAssist). Фары головного света проецируют линии перед автомобилем, давая водителю представление о ширине авто (включая прицеп) и расстоянии до боковых линии дорожной разметки, например, на дорогах, где проводится ремонт. Линии могут изгибаться, следуя за поворотом руля.

Фары заднего вида тоже изменятся. В них будут применяться системы матричных кластеров, которые позволят отражать на задних фарах предупреждения. Например, на них можно будет выводить знак и том, что впереди «пробка».

Еще один новый ассистент - «Оптический ассистент парковки» (OpticalParkAssist) с микро-линзами, который повысит уровень безопасности при маневрировании. Он будет проецировать траекторию движения автомобиля на дорогу в процессе парковки, чтобы предупредить прохожих.

Для того, чтобы как можно быстрее внедрить новые технологии в серийные автомобили, Volkswagen открыл собственный центр разработок на заводе в Вольфсбурге. Огромный световой туннель (100 метров в длину, 15 метров в ширину и 5 метров в высоту) разместился в подразделении исследований и разработок. Именно в этом туннеле Volkswagen моделирует дорожные условия, чтобы тестировать системы освещения. В этом центре также изучают восприятие световых потоков водителями и пешеходами.

Благодаря туннелю Volkswagen оптимизировал время на разработку внешнего и салонного освещения, так как отпала необходимость в трудоемких ночных выездах. Это позволит быстрее внедрить новые технологии в серийное производство и увеличить безопасность для всех участников дорожного движения.