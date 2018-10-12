В Гомеле нашли водителя, из-за которого в ДТП попал экипаж ГАИ

В Гомеле правоохранители отыскали скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия пьяного водителя, на поиски которого ехал попавший 17 октября в аварию экипаж ГАИ. Им оказался 43-летний гомельчанин, в крови которого выявлено 1,73 промилле алкоголя.

смотрите также В Гомеле машина ГАИ попала в ДТП, преследуя пьяного водителя

По словам задержанного, он за день до ДТП выпил бутылку водки объемом 0,7 литра, а на следующий день утром выпил литр пива, после чего поехал на работу, сообщает TUT.by.

В 15.50 при повороте с улицы Междугородняя на улицу Лазурная он столкнулся с другим легковым автомобилем. А с места аварии он скрылся, испугавшись.