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18. 10. 2018

63 тонны пшеницы из России не впустили в Беларусь

Источник фото: ГТК

Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой Могилевской таможни выявлен факт незаконного перемещения зерна по территории Евразийского экономического союза.

В ходе проведения специальных мероприятий в Костюковичском районе Могилевской области приостановлено движение трех грузовых транспортных средств «DAF». В автомобилях находилось более 63 тонн пшеницы.

При проведении проверочных мероприятий установлено, что отправителем товара выступает крестьянско-фермерское хозяйство, зарегистрированное в Российской Федерации. Таможенники также установили, что зерно перемещалось без товарных накладных и фитосанитарных сертификатов, подтверждающих безопасность продукции.

Начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь.

Транспортные средства с грузом задержаны, стоимость зерна устанавливается.

По материалам Могилевской таможни

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