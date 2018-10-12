Выставка «Плакат» по учебному проекту Руслана Найдена

В Национальном центре современных искусств Республики Беларусь 1 ноября 2018 года в 18.00 состоится открытие выставки “ПЛАКАТ” и презентация одноименного каталога. Выставка представляет собой учебный проект Руслана Найдена, в котором будут экспонированы работы студентов специальностей «Графический дизайн», «Фотографика», «Телереклама» Белорусской государственной академии искусств. Местом проведения мероприятия станет площадка Национального центра современных искусств на Некрасова, 3.
В Национальном центре современных искусств с 1 ноября по 2 декабря 2018 года пройдет знаковая выставка, в которой будут представлены около 100 плакатов студентов Белорусской государственной академии искусств.
Также 1 ноября 2018 года в НЦСИ будет представлен очередной, пятый по счёту, каталог серии, посвящённой 100-летию авангардного художественного объединения УНОВИС. Этот каталог, как и представляющая его содержание экспозиция – не просто очередной, а кульминационный, поскольку представляет подборку лучших студенческих работ последних лет по учебному курсу ПЛАКАТ, который ведёт на кафедре графического дизайна БГАИ Руслан Найден.
Школа плаката в Беларуси имеет давние традиции, и если говорить об УНОВИСе, которому посвящён весь этот издательский проект в целом, то УНОВИС и знаменует начало эры плаката, возникнув столетие назад на гребне общественно-политических страстей и тектонических сдвигов в социуме. Коллекция белорусского плаката, которая принадлежит Белорусскому Союзу дизайнеров и символически открывается плакатом Эль Лисицкого «Клином красным бей белых», наглядно и убедительно показывает: задание ПЛАКАТ в белорусском контексте – это серьёзный вызов, поскольку именно в этой сфере оценивающее сообщество здесь весьма сильное. Рядом звёзды, живые классики плаката, многие из которых – выпускники и преподаватели той же БГАИ, где учатся или совсем недавно учились авторы представленных в каталоге плакатов.
Работы были созданы в течение последние нескольких лет. Более 60 плакатов приняли участие и прошли в финал многих международных конкурсов. Это впечатляющий показатель современного успеха белорусской школы плаката, достойный показа за пределами учебного заведения.
Биографическая справка:
Руслан НАЙДЕН родился в 1954 году в России, Беларусь стала его второй родиной. В 1980 году окончил Московский полиграфический институт, который славился сильной школой художников-графиков с глубоким знанием полиграфических технологий. Наибольшее влияние на его формирование как дизайнера и художника шрифта оказали Елена Черневич, Дмитрий Бисти, Юрий Курбатов.
Живет в Минске с 1980 года, преподает в Белорусской государственной академии искусств с 1999 года. Член Белорусского союза художников, Белорусского союза дизайнеров. Практикует в области разработки проектных концепций средствами графического дизайна, как в составе коллективов, так и индивидуально. Работы экспонировались в Беларуси, России, Польше, Болгарии, Чехии, Германии, Бельгии, Великобритании, Франции, США, Мексике, Японии.
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