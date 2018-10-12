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18. 10. 2018

Лапко проиграла в четвертьфинале турнира в Люксембурге

Вера Лапко

Белорусская теннисистка Вера Лапко, занимающая 62-е место мирового женского рейтинга (WTA), завершила 18 октября выступление в одиночном разряде турнира серии International в Люксембурге.

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В четвертьфинале белоруска проиграла Белинде Бенчич (47-я строчка в рейтинге WTA) из Швейцарии со счетом 4:6, 1:6.

Также сегодня Вере Лапко вместе с Мэнди Минеллой из Люксембурга предстоит сыграть в четвертьфинал парного разряда против Акгуль Аманмурадовой из Узбекистана и Екатерины Яшиной из России.

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