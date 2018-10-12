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19. 10. 2018

В Беларуси на выходных похолодает

19 октября через территорию Беларуси будет проходить малоактивный фронтальный раздел на фоне повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны небольшой дождь. Ветер южный с переходом на северный: ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха максимальная в середине дня +11..+17°С, по югу до +19°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

По данным Белгидромета, 20-21 октября Беларусь в основном будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, сформированном в холодном воздухе северных широт, лишь по юго-западу страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря.

20 октября преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по юго-западу возможны небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, по северной половине заморозки до 0..-3°С, максимальная температура днем +7..+13°С, по югу до +15°С.

21 октября преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по юго-западу возможны небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, местами, преимущественно по северо-востоку, заморозки до 0..-3°С, максимальная температура днем +6..+12°С.

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