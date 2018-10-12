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19. 10. 2018

Совмин установил общие требования к работе служб «одно окно»

Служба "Одно окно"

Совет министров Беларуси своим постановлением от 17 октября № 741 установил общие требования к помещениям, в которых располагается служба ”одно окно“. Требования документа вступают в силу с 27 ноября.

Согласно документу, помещения представляют собой, как правило, площади с открытой планировкой и отдельным входом. Места информирования обеспечиваются информационными стендами, столами и стульями для оформления документов и канцелярскими принадлежностями.

Места ожидания гражданами приема должны быть оборудованы достаточным количеством сидячих мест, питьевой водой, иными удобствами. Также должны быть приняты меры по сокращению времени ожидания в очереди при обращении за административными процедурами.

Кроме того, должна быть создана безбарьерная среда для инвалидов для их беспрепятственного доступа к местам приема и предоставлена  возможность внесения платы за административные процедуры.

Помещения оборудуются системами видеонаблюдения. Также установлены общие к деловому стилю одежды работников службы ”одно окно“.  

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