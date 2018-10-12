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19. 10. 2018

В Минске автомобиль на повороте сбил мотоциклистку

Источник фото: ГАИ Минска

В Минске водитель автомобиля Volkswagen при повороте с улицы Аранской на улицу Володько с негорящей секцией дополнительного сигнала светофора столкнулся с мотоциклом, ехавшим по улице Могилевской в сторону улицы Аранской.

Как сообщили в минской ГАИ, при столкновении девушка 1992 года рождения, которая управляла мотоциклом, получила закрытую черепно-мозговую травму, а также переломы большой и малой берцовых костей левой ноги. Она госпитализирована.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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