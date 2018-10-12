Напавшего под психотропами на АЗС жителя Витебска посадили на 11 лет

К 11 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях особого режима с конфискацией всего имущества приговорил суд Железнодорожного района Витебска 27-летнего парня, который 19 июня совершил разбойное нападение на одну из местных АЗС в Витебске. Об этом сообщили в Витебском областном суде.

Обвиняемый свою вину не признал. На преступление он пошел после потребления психотропов, это обстоятельство суд посчитал отягощающим вину подсудимого.

В результате витеблянин был признан виновным в разбое, совершенном повторно. Приговор ему был вынесен на основании части 2 статьи 207 УК. Также суд постановил взыскать с него в пользу ИООО «Лукойл» 171,8 рубля, а также 1500 рублей в пользу потерпевшей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

Как сообщал Телеграф, поздно вечером 19 июня в Витебске произошло разбойное нападение на автозаправочную станцию. Мужчина, угрожая кассиру ножом, забрал более 530 рублей выручки, а затем скрылся. Позже сотрудники ОМОНа задержали грабителя на улице Чкалова в областном центре.