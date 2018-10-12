В МИД Беларуси опровергли слова Бабича о скором взаимном признании виз

Вопрос пересечения белорусско-российской границы гражданами третьих стран будет разрешен, документ стороны подпишут в ближайшем времени, заявил 18 октября в Бресте посол России в Минске Михаил Бабич. При этом он не назвал точные сроки подписания документа, "чтобы не сглазить".
Дипломат отметил, что по безвизу в Беларуси до 30 дней могут находиться граждане 80 стран мира, с 67 из которых у России существует визовый режим. Поэтому, заявил он, были введены правила, когда граждане третьих стран попадают в Россию через международные пункты пропуска на границе Беларуси, пишет Sputnik.
По его словам, в ближайшее время будет подписан документ, который создаст необходимые правовые условия для перемещения граждан третьих стран по одной визе, которую они получат в Беларуси или России.
Вместе с тем начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун заявил, что Минск и Москва пока не согласовали проект соглашения о взаимном признании виз, передает ТАСС. По его словам, хотя некоторые развязки по проекту соглашения найдены, остается нерешенным ряд вопросов.
Оставшиеся вопросы планируется обсудить в ходе двусторонних консультаций в Москве, но пока российская сторона не вносила предложений по их проведению. На данный момент известно лишь то, что в конце ноября пройдет заседание межведомственной рабочей группы.
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.