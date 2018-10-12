В МИД Беларуси опровергли слова Бабича о скором взаимном признании виз

Вопрос пересечения белорусско-российской границы гражданами третьих стран будет разрешен, документ стороны подпишут в ближайшем времени, заявил 18 октября в Бресте посол России в Минске Михаил Бабич. При этом он не назвал точные сроки подписания документа, "чтобы не сглазить".

Дипломат отметил, что по безвизу в Беларуси до 30 дней могут находиться граждане 80 стран мира, с 67 из которых у России существует визовый режим. Поэтому, заявил он, были введены правила, когда граждане третьих стран попадают в Россию через международные пункты пропуска на границе Беларуси, пишет Sputnik.

По его словам, в ближайшее время будет подписан документ, который создаст необходимые правовые условия для перемещения граждан третьих стран по одной визе, которую они получат в Беларуси или России.

Вместе с тем начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун заявил, что Минск и Москва пока не согласовали проект соглашения о взаимном признании виз, передает ТАСС. По его словам, хотя некоторые развязки по проекту соглашения найдены, остается нерешенным ряд вопросов.

Оставшиеся вопросы планируется обсудить в ходе двусторонних консультаций в Москве, но пока российская сторона не вносила предложений по их проведению. На данный момент известно лишь то, что в конце ноября пройдет заседание межведомственной рабочей группы.