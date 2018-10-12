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19. 10. 2018

Белорусские хоккеисты не будут легионерами в МХЛ

Белорусских хоккеистов не будут считать легионерами в Молодежной хоккейной Лиге. Как сообщили в МХЛ, сейчас перерабатывается существующий регламент, поскольку в принятом регламенте перед сезоном-2018/2019 в российских клубах МХЛ могли выступать только российские хоккеисты.

В связи с этим многие белорусские хоккеисты, чтобы иметь возможность выступать в МХЛ, были вынуждены принимать российское гражданство. 

О том, что белорусские хоккеисты больше не имеют статуса легионеров в лиге, в начале сентября сообщил и президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко.

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