Белорусские хоккеисты не будут легионерами в МХЛ

Белорусских хоккеистов не будут считать легионерами в Молодежной хоккейной Лиге. Как сообщили в МХЛ, сейчас перерабатывается существующий регламент, поскольку в принятом регламенте перед сезоном-2018/2019 в российских клубах МХЛ могли выступать только российские хоккеисты.

В связи с этим многие белорусские хоккеисты, чтобы иметь возможность выступать в МХЛ, были вынуждены принимать российское гражданство.

О том, что белорусские хоккеисты больше не имеют статуса легионеров в лиге, в начале сентября сообщил и президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко.