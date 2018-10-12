Мирный и Освальд вышли в финал Кубка Кремля в парном разряде

Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд, в 2017 году выигравшие Кубок Кремля в парном разряде, 18 октября в четвертьфинальном матче взяли верх над австрийцем Юргеном Мельцером и Николой Мектичем из Хорватии — 4:6, 7:5, 13:11.

В полуфинале белорусско-австрийский тандем должен были сразиться против дуэта Ник Кирьос (Австралия) / Малик Джазири (Тунис). Но, поскольку Кирьос снялся с соревнований из-за травмы, Максим Мирный и австриец Филипп Освальд сразу направились в финал, где им будут противостоять победители матча Андреас Мис (Германия) / Ханс Подлипник-Кастильо (Чили) — Остин Крайчек (США) / Раджив Рам (США).

Максим Мирный является рекордсменом мужского парного турнира Кубка Кремля по числу побед. Свои титулы он завоевал в 2001—2005 и в 2017 годах.