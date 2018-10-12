Стартовал новый сезон детско-юношеской баскетбольной лиги «Слодыч»

Вот уже на протяжении двадцати лет БФБ реализует социально-значимый проект ДЮБЛ, который дал путёвку в большой спорт таким известным белорусским игрокам как Анастасия Веремеенко, Юлия Дурейко, Екатерина Снытина, Наталья Ануфриенко, Татьяна Лихтарович, Александра Тарасова, Виктория Гаспер, Алексей Тростинецкий и Артём Параховский.
Четвертый год подряд титульным партнёром главного детского турнира страны станет кондитерская фабрика «Слодыч».
Безусловно, именно Детско-юношеская баскетбольная лига является главной кузницей кадров отечественного баскетбола. Участие в турнире даёт отличную возможность юным игрокам, молодым тренерам и начинающим судьям иметь постоянную практику и совершенствовать свое мастерство.
Сезон лиги длится с октября по май. Туры соревнований проводятся в различных уголках Беларуси, что положительно влияет на популяризацию детско-юношеского баскетбола в стране.
Благодаря поддержке титульного партнёра лиги кондитерской фабрики «Слодыч» на каждом туре лучшие игроки в своих командах получают индивидуальные памятные призы, а финалисты дополнительные награды. Также при поддержке «Слодыча» БФБ разработала и изготовила для юных спортсменов специальную сувенирную продукцию с брендингом турнира.
В сезоне 2018-2019 количество участвующих команд увеличилось ещё на одну и теперь составляет 86. Традиционно наиболее широко выглядит представительство коллективов из города Минска (25) и Гродненской области (20). Именно парни из СДЮШОР БК «Минск-2006» и девушки из СДЮШОР №7 «Принеманье» (Гродно) вновь являются главными претендентами на награды. Всего участие в соревнованиях в течение года принимают около 1500 баскетболистов.
Также нельзя не отметить, что после двухгодичного отсутствия в лигу вернулись баскетболисты Осиповичской ДЮСШ, а игроки из ДЮСШ «Прибужье», представляющие Брестскую область, проведут свой дебютный сезон в ДЮБЛ.
Напомним, в турнире среди юношей награды будут разыграны в четырех возрастных категориях – 2003-2004 г.р., 2004-2005 г.р., 2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р. Среди девушек за призы поборются представительницы трёх возрастных групп – 2003-2004 г.р., 2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р.
Финалисты XXчемпионата ДЮБЛ «Слодыч»
(сезон 2017-2018)
Юноши 2002-2003 гг.р.
|
место
|
команда
|
город
|
тренер
|
1
|
ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» -1
|
г. Минск
|
Шуневич С.А.
|
2
|
РГУОР
|
г. Минск
|
Алексеев Н. А.
|
3
|
ГУ «ДЮСШ №1» г. Лида
|
г. Лида
|
Орловец А.А.;
Воронова Н.А.
|
4
|
Филиал СДЮШОР №7
|
г. Гродно
|
Носенко Р.Д.
Юноши 2003-2004 гг.р.
|
место
|
команда
|
город
|
тренер
|
1
|
БК «Мещерякова»
|
г. Минск
|
Вариводов С.С.
|
2
|
Филиал СДЮШОР №7
|
г. Гродно
|
Носенко Р.Д.
|
3
|
МОЦФВС
|
г. Могилев
|
Ракутин Г.Г.
|
4
|
ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» -1
|
г. Минск
|
Веренич А.И.
Юноши 2004-2005 гг.р.
|
место
|
команда
|
город
|
тренер
|
1
|
ГУСУ «Сморгонская СДЮШОР»
|
г. Сморгонь
|
Грехова Ж.В.
|
2
|
ГУ «СДЮШОР №1»
|
г. Светлогорск
|
Комаров Г.А.
|
3
|
ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» -1
|
г. Минск
|
Кемен Э.И.
|
4
|
ФСЦ ДиММосковского р-н.
|
г. Минск
|
Самусев О.М.
Юноши 2006-2008 гг.р.
|
место
|
команда
|
город
|
тренер
|
1
|
ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» -1
|
г. Минск
|
Шайковский С.И.
|
2
|
Филиал СДЮШОР №7
|
г. Гродно
|
Прокопенко А.М.
|
3
|
ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» -1
|
г. Минск
|
Арзютов Д.М.
|
4
|
СДЮШОР №2
|
г. Орша
|
Стамбровский А.А.
Девушки (2002-2003 г.р.)
|
место
|
команда
|
город
|
тренер
|
1
|
«Мостовская районная ДЮСШ»
|
г. Мосты
|
Вавлев В.П.
|
2
|
Филиал СДЮШОР №7 БК «Принеманье»-2004
|
г. Гродно
|
Шимковяк А.С.
|
3
|
ЦОР «Виктория»
|
г. Брест
|
Каменец Н.В.
|
4
|
РГУОР
|
г. Минск
|
Подобед О.В.
Девушки (2003-2004 г.р.)
|
место
|
команда
|
город
|
тренер
|
1
|
Филиал СДЮШОР №7 БК «Принеманье»-2003
|
г. Гродно
|
Шимковяк А.А.
|
2
|
У СДЮШОР ЕПО «Горизонт»
|
г. Минск
|
Дубойская А.А.
|
3
|
ГУСУ «Сморгонская СДЮШОР»
|
г. Сморгонь
|
Самайлович Т.Н.
|
4
|
Могилевская область
|
Могилев.обл.
|
Ануфриенко Т.В.
Девушки (2004-2005 г.р.)
|
место
|
команда
|
город
|
тренер
|
1
|
ГУ ДЮСШ «Шахтер» по ИВС
|
г. Солигорск
|
Мартынчик Т.Л.
|
2
|
Филиал СДЮШОР №7 БК «Принеманье»
|
г. Гродно
|
Мышепуд Г.Н.
|
3
|
ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006»
|
г. Минск
|
Цирулева Т.Н.
|
4
|
ГОЦОР
|
г. Гомель
|
Рогозенко А.П.
Девушки (2006-2008г.р.)
|
место
|
команда
|
город
|
тренер
|
1
|
Филиал СДЮШОР №7 БК «Принеманье»
|
г. Гродно
|
Скробко Е.В.
|
2
|
ГУСУ «Сморгонская СДЮШОР»
|
г. Сморгонь
|
Юрченко В.А.
|
3
|
У СДЮШОР ЕПО «Горизонт»
|
г. Минск
|
Дубойская А.А.
|
4
|
Скидельская ДЮСШ
|
г. Скидель
|
Сазон А.В.
Следить за новостями, результатами и статистикой всех матчей лиги можно на официальном сайте bbf.by. В группе ДЮБЛ ВКонтакте регулярно обновляется фотогалерея турнира и публикуются видеозаписи самых ярких моментов игр.
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