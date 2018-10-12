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19. 10. 2018

Стартовал новый сезон детско-юношеской баскетбольной лиги «Слодыч»

Вот уже на протяжении двадцати лет БФБ реализует социально-значимый проект ДЮБЛ, который дал путёвку в большой спорт таким известным белорусским игрокам как Анастасия Веремеенко, Юлия Дурейко, Екатерина Снытина, Наталья Ануфриенко, Татьяна Лихтарович, Александра Тарасова, Виктория Гаспер, Алексей Тростинецкий и Артём Параховский.

Четвертый год подряд титульным партнёром главного детского турнира страны станет  кондитерская фабрика «Слодыч».

Безусловно, именно Детско-юношеская баскетбольная лига является главной кузницей кадров отечественного баскетбола. Участие в турнире даёт отличную возможность юным игрокам, молодым тренерам и начинающим судьям иметь постоянную практику и совершенствовать свое мастерство.

Сезон лиги длится с октября по май. Туры соревнований проводятся в различных уголках Беларуси, что положительно влияет на популяризацию детско-юношеского баскетбола в стране.

Благодаря поддержке титульного партнёра лиги кондитерской фабрики «Слодыч» на каждом туре лучшие игроки в своих командах получают индивидуальные памятные призы, а финалисты дополнительные награды. Также при поддержке «Слодыча» БФБ разработала и изготовила для юных спортсменов специальную сувенирную продукцию с брендингом турнира.

В сезоне 2018-2019 количество участвующих команд увеличилось ещё на одну и теперь составляет 86. Традиционно наиболее широко выглядит представительство коллективов из города Минска (25) и Гродненской области (20). Именно парни из СДЮШОР БК «Минск-2006» и девушки из  СДЮШОР №7 «Принеманье» (Гродно)  вновь являются главными претендентами на награды. Всего участие в соревнованиях в течение года принимают около 1500 баскетболистов.

Также нельзя не отметить, что после двухгодичного отсутствия в лигу вернулись баскетболисты Осиповичской ДЮСШ, а игроки из ДЮСШ «Прибужье», представляющие Брестскую область, проведут  свой дебютный сезон в ДЮБЛ.

Напомним, в турнире среди юношей награды будут разыграны в четырех возрастных категориях – 2003-2004 г.р., 2004-2005 г.р., 2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р. Среди девушек за призы поборются представительницы трёх  возрастных групп – 2003-2004 г.р., 2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р.

 

Финалисты XXчемпионата ДЮБЛ «Слодыч»

(сезон 2017-2018)

 

Юноши 2002-2003 гг.р.

место

команда

город

тренер

1

ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» -1

г. Минск

Шуневич С.А.

2

РГУОР

г. Минск

Алексеев Н. А.

3

ГУ «ДЮСШ №1» г. Лида

г. Лида

Орловец А.А.;

Воронова Н.А.

4

Филиал СДЮШОР №7

г. Гродно

Носенко Р.Д.
 

 

Юноши 2003-2004 гг.р.

место

команда

город

тренер

1

БК «Мещерякова»

г. Минск

Вариводов С.С.

2

Филиал СДЮШОР №7

г. Гродно

Носенко Р.Д.

3

МОЦФВС

г. Могилев

Ракутин Г.Г.

4

ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» -1

г. Минск

Веренич А.И.
 

 

Юноши 2004-2005 гг.р.

место

команда

город

тренер

1

ГУСУ «Сморгонская СДЮШОР»

г. Сморгонь

Грехова Ж.В.

2

ГУ «СДЮШОР №1»

г. Светлогорск

Комаров Г.А.

3

ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» -1

г. Минск

Кемен Э.И.

4

ФСЦ ДиММосковского р-н.

г. Минск

Самусев О.М.
 

 

 

 

Юноши 2006-2008 гг.р.

место

команда

город

тренер

1

ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» -1

г. Минск

Шайковский С.И.

2

Филиал СДЮШОР №7

г. Гродно

Прокопенко А.М.

3

ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» -1

г. Минск

Арзютов Д.М.

4

СДЮШОР №2

г. Орша

Стамбровский А.А.
 

 

Девушки (2002-2003 г.р.)

место

команда

город

тренер

1

«Мостовская районная ДЮСШ»

г. Мосты

Вавлев В.П.

2

Филиал СДЮШОР №7 БК «Принеманье»-2004

г. Гродно

Шимковяк А.С.

3

ЦОР «Виктория»

г. Брест

Каменец Н.В.

4

РГУОР

г. Минск

Подобед О.В.
 

 

Девушки (2003-2004 г.р.)

место

команда

город

тренер

1

Филиал СДЮШОР №7 БК «Принеманье»-2003

г. Гродно

Шимковяк А.А.

2

У СДЮШОР ЕПО «Горизонт»

г. Минск

Дубойская А.А.

3

ГУСУ «Сморгонская СДЮШОР»

г. Сморгонь

Самайлович Т.Н.

4

Могилевская область

Могилев.обл.

Ануфриенко Т.В.
 

 

 

Девушки (2004-2005 г.р.)

место

команда

город

тренер

1

ГУ ДЮСШ «Шахтер» по ИВС

г. Солигорск

Мартынчик Т.Л.

2

Филиал СДЮШОР №7 БК «Принеманье»

г. Гродно

Мышепуд Г.Н.

3

ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006»

г. Минск

Цирулева Т.Н.

4

ГОЦОР

г. Гомель

Рогозенко А.П.
 

 

Девушки (2006-2008г.р.)

место

команда

город

тренер

1

Филиал СДЮШОР №7 БК «Принеманье»

г. Гродно

Скробко Е.В.

2

ГУСУ «Сморгонская СДЮШОР»

г. Сморгонь

Юрченко В.А.

3

У СДЮШОР ЕПО «Горизонт»

г. Минск

Дубойская А.А.

4

Скидельская ДЮСШ

г. Скидель

Сазон А.В.
 

Следить за новостями, результатами и статистикой всех матчей лиги можно на официальном сайте bbf.by.  В группе ДЮБЛ ВКонтакте регулярно обновляется фотогалерея турнира и публикуются видеозаписи самых ярких моментов игр.

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