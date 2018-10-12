Стартовал новый сезон детско-юношеской баскетбольной лиги «Слодыч»

Вот уже на протяжении двадцати лет БФБ реализует социально-значимый проект ДЮБЛ, который дал путёвку в большой спорт таким известным белорусским игрокам как Анастасия Веремеенко, Юлия Дурейко, Екатерина Снытина, Наталья Ануфриенко, Татьяна Лихтарович, Александра Тарасова, Виктория Гаспер, Алексей Тростинецкий и Артём Параховский.

Четвертый год подряд титульным партнёром главного детского турнира страны станет кондитерская фабрика «Слодыч».

Безусловно, именно Детско-юношеская баскетбольная лига является главной кузницей кадров отечественного баскетбола. Участие в турнире даёт отличную возможность юным игрокам, молодым тренерам и начинающим судьям иметь постоянную практику и совершенствовать свое мастерство.

Сезон лиги длится с октября по май. Туры соревнований проводятся в различных уголках Беларуси, что положительно влияет на популяризацию детско-юношеского баскетбола в стране.

Благодаря поддержке титульного партнёра лиги кондитерской фабрики «Слодыч» на каждом туре лучшие игроки в своих командах получают индивидуальные памятные призы, а финалисты дополнительные награды. Также при поддержке «Слодыча» БФБ разработала и изготовила для юных спортсменов специальную сувенирную продукцию с брендингом турнира.

В сезоне 2018-2019 количество участвующих команд увеличилось ещё на одну и теперь составляет 86. Традиционно наиболее широко выглядит представительство коллективов из города Минска (25) и Гродненской области (20). Именно парни из СДЮШОР БК «Минск-2006» и девушки из СДЮШОР №7 «Принеманье» (Гродно) вновь являются главными претендентами на награды. Всего участие в соревнованиях в течение года принимают около 1500 баскетболистов.

Также нельзя не отметить, что после двухгодичного отсутствия в лигу вернулись баскетболисты Осиповичской ДЮСШ, а игроки из ДЮСШ «Прибужье», представляющие Брестскую область, проведут свой дебютный сезон в ДЮБЛ.

Напомним, в турнире среди юношей награды будут разыграны в четырех возрастных категориях – 2003-2004 г.р., 2004-2005 г.р., 2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р. Среди девушек за призы поборются представительницы трёх возрастных групп – 2003-2004 г.р., 2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р.

Финалисты XXчемпионата ДЮБЛ «Слодыч»

(сезон 2017-2018)

Юноши 2002-2003 гг.р.

место команда город тренер 1 ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» -1 г. Минск Шуневич С.А. 2 РГУОР г. Минск Алексеев Н. А. 3 ГУ «ДЮСШ №1» г. Лида г. Лида Орловец А.А.; Воронова Н.А. 4 Филиал СДЮШОР №7 г. Гродно Носенко Р.Д.

Юноши 2003-2004 гг.р.

место команда город тренер 1 БК «Мещерякова» г. Минск Вариводов С.С. 2 Филиал СДЮШОР №7 г. Гродно Носенко Р.Д. 3 МОЦФВС г. Могилев Ракутин Г.Г. 4 ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» -1 г. Минск Веренич А.И.

Юноши 2004-2005 гг.р.

место команда город тренер 1 ГУСУ «Сморгонская СДЮШОР» г. Сморгонь Грехова Ж.В. 2 ГУ «СДЮШОР №1» г. Светлогорск Комаров Г.А. 3 ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» -1 г. Минск Кемен Э.И. 4 ФСЦ ДиММосковского р-н. г. Минск Самусев О.М.

Юноши 2006-2008 гг.р.

место команда город тренер 1 ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» -1 г. Минск Шайковский С.И. 2 Филиал СДЮШОР №7 г. Гродно Прокопенко А.М. 3 ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» -1 г. Минск Арзютов Д.М. 4 СДЮШОР №2 г. Орша Стамбровский А.А.

Девушки (2002-2003 г.р.)

место команда город тренер 1 «Мостовская районная ДЮСШ» г. Мосты Вавлев В.П. 2 Филиал СДЮШОР №7 БК «Принеманье»-2004 г. Гродно Шимковяк А.С. 3 ЦОР «Виктория» г. Брест Каменец Н.В. 4 РГУОР г. Минск Подобед О.В.

Девушки (2003-2004 г.р.)

место команда город тренер 1 Филиал СДЮШОР №7 БК «Принеманье»-2003 г. Гродно Шимковяк А.А. 2 У СДЮШОР ЕПО «Горизонт» г. Минск Дубойская А.А. 3 ГУСУ «Сморгонская СДЮШОР» г. Сморгонь Самайлович Т.Н. 4 Могилевская область Могилев.обл. Ануфриенко Т.В.

Девушки (2004-2005 г.р.)

место команда город тренер 1 ГУ ДЮСШ «Шахтер» по ИВС г. Солигорск Мартынчик Т.Л. 2 Филиал СДЮШОР №7 БК «Принеманье» г. Гродно Мышепуд Г.Н. 3 ГУФКиС СДЮШОР БК «Минск-2006» г. Минск Цирулева Т.Н. 4 ГОЦОР г. Гомель Рогозенко А.П.

Девушки (2006-2008г.р.)

место команда город тренер 1 Филиал СДЮШОР №7 БК «Принеманье» г. Гродно Скробко Е.В. 2 ГУСУ «Сморгонская СДЮШОР» г. Сморгонь Юрченко В.А. 3 У СДЮШОР ЕПО «Горизонт» г. Минск Дубойская А.А. 4 Скидельская ДЮСШ г. Скидель Сазон А.В.

Следить за новостями, результатами и статистикой всех матчей лиги можно на официальном сайте bbf.by. В группе ДЮБЛ ВКонтакте регулярно обновляется фотогалерея турнира и публикуются видеозаписи самых ярких моментов игр.