В Гродно автомобиль наехал на ребенка и даже не остановился

Утром 18 октября возле дома № 23 по улице Калиновского в Гродно машина совершила наезд на ребенка. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, когда темный автомобиль проехал по его правой ноге. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Гродненского облисполкома.

Машина без остановки уехала в сторону улицы Болдина. Ее номера и марку ребенок не заметил. Очевидцев происшествия и тех, кто обладает информацией про обстоятельства ДТП, просят позвонить по телефону 79-75-45 либо 79-75-05. Мальчику сейчас предстоит амбулаторное лечение. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby