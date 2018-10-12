В Логойском районе столкнулись фура и микроавтобус

В Логойском районе Минской области утром 19 октября столкнулись фура и микроавтобус. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 06:30 в районе деревни Старинки. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

В аварии столкнулись седельный тягач Scania R440 и микроавтобус Mercedes Sprinter. Работники МЧС при помощи специнструмента деблокировали из микроавтобуса водителя 1954 года рождения, который с травмами различной степени тяжести был госпитализирован. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby