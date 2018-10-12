В Минске угрожали взорвать офис РАБОТА.TUT.BY

Утром 19 октября милиция, следователи и эксперты прибыли по вызову в офис компании ООО «100 РАБОТ ТУТ» в Минске после того, как на почту компании пришло два странных письма с разницей примерно в 20 минут. Неизвестный просил прекратить отправку неких сообщений, угрожая подорвать «тебя и твой офис» и устроить «взрыв здания на Дзержинского».

Сотрудники обратились в милицию. По вызову прибыли сотрудники милиции, Следственного комитета и Госкомитета судебных экспертиз. Взрывоопасных веществ обнаружено не было, передает TUT.by. В столичной милиции заявляют, что личность угрожавшего установлена. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby