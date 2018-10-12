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19. 10. 2018

В школах Беларуси поменяют выпускные экзамены

Министерство образования Беларуси прорабатывает возможность проведения независимой аттестации за курс средней школы. Об этом заявил 18 октября министр образования Беларуси Игорь Карпенко. По его словам, чтобы внедрить такую систему, потребуется несколько лет, поэтому выпускникам этого года не надо ничего опасаться.

Выпускники девятых классов по результатам аттестации смогут продолжить обучение в гимназиях или гимназических классах средних школ, в обычных классах, а также заняться профтехобразованием. Для 11-классников введут национальный экзамен, передает БелТА.

Итоговая аттестация за курс средней школы будет соответствовать по форме и содержанию испытаниям вступительной кампании, что позволит снизить нагрузку на учащихся и создать более благоприятные условия для работы педагогов, заявил министр.

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