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19. 10. 2018

Мать найденного в Бобруйске в кустах младенца была пьяна во время родов

В отношении матери ребенка, найденного на земле в частном секторе Бобруйска, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете. Дело возбуждено по факту покушения на убийство своего новорожденного ребенка.

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По данным СК, вечером 17 октября у 32-летней подозреваемой, которая была дома пьяной, начались схватки, после чего она родила младенца. Ее сожитель во время родов пошел к друзьям, которым рассказал, что сожительница рожает. Узнав об этом, девушка из компании вызвала скорую.

Прибывшие медики услышали по крику из кустов обнаружили новорожденного, которого незамедлительно госпитализировали.

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