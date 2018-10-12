Лукашенко призвал находить изюминки для развития села

Вопросы рачительного подхода к хозяйствованию во всех сферах были в центре внимания во время посещения президентом Беларуси Александром Лукашенко агротуристического комплекса "Гарадзенскi маёнтак "Каробчыцы" Гродненского мясокомбината. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

Так, речь шла о необходимости развивать населенные пункты в сельской местности, находить изюминки для их использования, в том числе в сфере агротуризма.

"Смотрите по-хозяйски на все вопросы и не замахивайтесь на земли, где гродненцы умеют хозяйствовать", - предупредил президент.