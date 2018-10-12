Лукашенко: на льду и на поле спортсмен должен воевать

В ходе рабочей поездки в Гродненскую область президент Беларуси Александр Лукашенко посетил спорткомплекс "Пышки", где ознакомился с организацией работы площадки хоккейного и футбольного клубов "Неман". Об этом сообщили в Администрации главы государства.

По его словам, необходимо подумать о поощрении тренеров, в том числе небольших детских хоккейных и футбольных команд, за подготовку хороших игроков. Речь идет не только о поощрение тренеров за места на спортивных состязаниях, но и за воспитание спортсменов, которые будут выступать за национальные сборные.

Также обсуждался вопрос расширения в стране таких резервных ледовых площадок в областных центрах и крупных городах, какие созданы в Гродно, чтобы создать дополнительные условия для тренировок воспитанников спортивных школ.

Говоря о причинах подчас слабой игры белорусских спортсменов, президент заявил, что «если спортсмен вышел на лед или поле, то должен действительно играть, воевать на поле».