Лукашенко – молодежи: за рубежом вы будете людьми второго сорта

Стремление белорусской молодежи получить высшее образование за рубежом тревожит и требует внимания со стороны государства. Об этом заявил 19 октября во время общения со студентами гродненских вузов президент Беларуси Александр Лукашенко.

По его словам, хуже, если талантливые молодые люди получат образование за рубежом и там останутся. «Мой вам совет - не торопитесь, сначала разберитесь, где вам лучше», - сказал он, передает БелТА.

Президент отметил, что попасть в высший эшелон общества за рубежом невозможно. «Вы всегда будете там чужими людьми, второго сорта», - подчеркнул Александр Лукашенко.