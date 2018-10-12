23 октября 2018 года в 17.00 в Художественной галерее Михаила Савицкого (г. Минск, пл. Свободы, 15) состоится открытие фотовыставки «Румынія: 100 фотаздымкаў да 100-годдзя Вялікага Аб'яднання». Выставка организована Посольством Румынии в Республике Беларусь, при поддержке Минского городского исполнительного комитета и Музея истории города Минска. Данный культурный проект осуществляется в рамках мероприятий, посвященных празднованию в этом году 100-летия Великого Объединения Румынии. Этот национальный праздник ежегодно отмечается в Румынии 1 декабря.

На выставке представлена коллекция фоторабот, рассказывающих о самых значимых культурно-исторических, природных и архитектурных достопримечательностях Румынии.

На фотографиях запечатлены загадочные средневековые замки, впечатляющие внешней росписью монастыри, величественные деревянные церкви, пропитанные историей уютные средневековые города. Все эти достопримечательности сейчас внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетители смогут также увидеть знаменитые памятники Бухареста, Сибиу, Ясс, Брашова, Тимишоары, Орадя и других румынских городов; работы известного скульптора Константина Брынкуша в городе Тыргу Жиу, а также захватывающие виды Карпатских гор и Дельты Дуная.

Выставленные работы были выбраны для фотопроекта из коллекций румынских фотографов – членов творческой ассоциации CHIORCHIN. Штефан Сокачиу и Раду Сэлкудян являются выпускниками Университета искусства и дизайна (Клуж-Напока). Сфера их профессиональных интересов касается документальной, архитектурной, экспериментальной и концептуальной фотографии. Рядом с работами этих опытных фотографов на выставке представлены и работы молодых авторов: Иоаны Сокачиу, Леонарда Керештези и Адриана Мирешян.

Несомненно, особенными на вернисаже будут литературное и музыкальное выступления. Журналист и переводчик Вероника Бондарович прочтет на белорусском и румынском языках стихотворение «Revedere» румынского национального поэта Михая Эминеску. Пианист Александр Данилов, солист Белорусской государственной филармонии, артист Заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Республики Беларусь, специально подготовил для этого торжественного мероприятия два произведения из Сюиты для фортепиано №1 соль минор (`В старинном стиле`) op. 3 румынского композитора Джордже Энеску.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в Республике Беларусь Виорел Мошану так определяет значимость проекта: «Эта фотовыставка дает возможность посетителям узнать больше об историческом и культурном наследии Румынии, а также совершить визуальное путешествие по стране. Важность фотопроекта и в том, что он организован в преддверии 100-летия основополагающего для румынской нации события – Великого Объединения румын в единое национальное государство. Именно поэтому это событие отмечается ежегодно 1 декабря как национальный праздник Румынии».

Директор Музея истории города Минска Галина Ладисова: «Данная фотовыставка – это уже третий совместный проект с Посольством Румынии в Республике Беларусь. В конце 2016 года в Художественной галерее Михаила Савицкого с большим успехом прошла румынско-белорусская выставка скульптуры, живописи, графики и фотографии «Оммаж Брынкушу», посвященная всемирно известному румынскому скульптору Константину Брынкушу. В начале этого года в галерее состоялся литературно-музыкальный вечер «Румынские страницы», во время которого между музеем и Посольством подписан договор о сотрудничестве. Сегодняшняя выставка посвящена одной из важнейших дат в истории Румынии – дню Великого Объединения, с которой от имени музея хочется поздравить наших румынских друзей. Надеюсь, этот фотопроект станет успешным продолжением нашего плодотворного культурного сотрудничества».

Выставка будет работать до 11 ноября 2018 г.

Адрес: пл. Свободы, 15

+375 17 337 24 30

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Стоимость входного билета:

3,00 руб. – для взрослых

2,00 руб. – для студентов

1,50 руб. – для учащихся