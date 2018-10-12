В Беларусь пришло похолодание

20 октября погоду Беларуси будет определять поле повышенного атмосферного давления, сформированное в холодной воздушной массе. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый до умеренного. Температура воздуха максимальная в середине дня +9..+15°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

По данным Белгидромета, 21 октября республика, в основном, будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления, сформированном в холодном воздухе северных широт, преимущественно по юго-западу страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Ночью и утром в отдельных районах, днем по юго-западу республики пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами сгустится слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью 0..+6°С, при прояснениях по северо-востоку страны -1..-3°С, максимальная - днем +6..+12°С.

22 октября Беларусь также, в основном, будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления, лишь днем по северо-западной половине страны скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря. Ночью без осадков, днем по северо-западной половине страны пройдут кратковременные дожди. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -4..+3°С, по юго-западу до +5°С, максимальная - днем +6..+13°С.