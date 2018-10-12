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20. 10. 2018

Под Чериковом машину разорвало после столкновения с трактором: четверо погибших

Источник фото: tut.by

В результате дорожно-транспортного происшествия вечером 19 октября в Чериковском районе Могилевской области четыре человека погибли, еще один был тяжело травмирован. Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Автомобиль Renault и трактор, ехавший в попутном направлении, столкнулись около 19:30. В результате погибли 40-летняя водитель автомобиля и три женщины-пассажира (19, 35 и 49 лет). Еще одна 19-летняя пассажирка госпитализирована с тяжелыми травмами.

По информации СК, водитель Renault не заметила установленный позади трактора прицеп с многофункциональными плугами и столкнулась с ними.

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