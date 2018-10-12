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20. 10. 2018

В Минске дотла сгорела маршрутка

Источник фото: МЧС

В Минске вечером 19 октября на улице Мирошниченко полностью сгорело маршрутное такси. По словам очевидцев, возгорание произошло в моторном отсеке. Уже через минуту автомобиль был полностью охвачен пламенем.

В результате пожара маршрутка сгорела полностью. Также была повреждена припаркованная рядом Mazda, передает TUT.by.

Как сообщили в Минском городском управлении министерства по чрезвычайным ситуациям, спасатели справились с огнем уже через семь минут после вызова. Пострадавших нет.

 

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