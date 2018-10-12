В Минске дотла сгорела маршрутка

В Минске вечером 19 октября на улице Мирошниченко полностью сгорело маршрутное такси. По словам очевидцев, возгорание произошло в моторном отсеке. Уже через минуту автомобиль был полностью охвачен пламенем.

В результате пожара маршрутка сгорела полностью. Также была повреждена припаркованная рядом Mazda, передает TUT.by. Как сообщили в Минском городском управлении министерства по чрезвычайным ситуациям, спасатели справились с огнем уже через семь минут после вызова. Пострадавших нет. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby