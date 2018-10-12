Гродненские таможенники изъяли 62 автомобиля, которые пытались ввезти в Беларусь по поддельным документам или перебитым VIN

Более 60 попыток незаконного ввоза иностранных транспортных средств на территорию Евразийского экономического союза пресечено с начала годаГродненской региональной таможней. В результате проверочных мероприятий изъято 30 легковых автомобилей, 28 грузовых и 6 полуприцепов общей стоимостью свыше 2-х млн. белорусских рублей.

Как правило,для реализации незаконного ввоза иностранных транспортных средств используются поддельные либо недействительные документына уже якобы зарегистрированные на территории ЕАЭС (подавляющее большинство – в Российской Федерации),транспортные средства, осуществляется видоизменение их идентификационных номеров.

Так, таможней возбуждено уголовное дело в отношении граждан Российской Федерации, которые, действуя в составе группы, по предварительному сговору, незаконно переместили через республиканские пункты таможенного оформления грузовые транспортные средства. При прохождении таможенного контроля россияне предъявляли свидетельства о регистрации от иных автомобилей, стоящих на учете в России. Тягачи таких марок как IVEKO, VOLVO, MAN и DAF вместе с полуприцепами следовали через белорусско-литовскую и белорусско-польскую границу в регионе деятельности таможни. Установлено, что идентификационные номера (как грузовиков, так и полуприцепов) видоизменены, а регистрационные документы и регистрационные номера принадлежат уничтоженным в авариях транспортным средствам.

Дорогостоящие легковые авомобили 2016-2018 гг.в., зарегистрированные в странах ЕС, также пытаются ввезти на территорию ЕАЭС с использованием похищенных либо поддельных регистрационных номерных знаков Российской Федерации. Как правило, такие автомобили находятся в лизинге и после пересечения границы подаются собственником в розыск.

Так, гражданин Беларуси и гражданин Казахстана пытались ввезти транспортное средство BMW-118i, 2017 г.в., используя поддельный техпаспорт и регистрационные номерные знаки легковогоавтомобиля ВАЗ «Нива», стоящего на учете в Российской Федерации.

Под видом BMW другой модели также с российскими регистрационными номерами и по поддельному техпаспорту незаконно ввозился BMW X6, 2016 г.в.Установлено, что гражданин Польши временно ввез автомобиль на территорию России, гдев последующем идентификационный номер транспортного средствабыл видоизменен, а сам автомобиль по поддельным документам поставлен на учет.

Еще один автомобиль TOYOTA RAV4, 2016 г.в., изъят сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой.Транспортное средство с видоизмененным идентификационным номером следовало из Российской Федерации под управлением россиянина. Идентификационный номер принадлежит автомобилю, зарегистрированному в Республике Беларусь.

Незаконно ввезенные транспортные средства конфискованы, нарушители привлечены к уголовной и административной ответственности.

Таможней возбужден ряд уголовных дел в отношении лиц, незаконно ввозивших автомобили под видом транспортных средств, зарегистрированных в Республике Беларусь. При этом свидетельства о регистрации и регистрационные номера принадлежали иным транспортным средствам.

Так, в течение двух лет белоруснезаконно ввез на таможенную территорию ЕАЭС 11 транспортных средств для личного пользования с видоизмененными идентификационными номерами кузовов. Автомобили передавались третьим лицам без соответствующего таможенного оформления и уплаты таможенных платежей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 231, ч. 1 ст. 233 УК Республики Беларусь.

По материалам Гродненской региональной таможни