В Беларуси упростили госрегистрацию автомобилей

Совет министров Беларуси своим постановлением от 18 октября № 747 внес коррективы в Положение о порядке государственной регистрации и государственного учета транспортных средств, снятия с учета и внесения изменений в документы, связанные с регистрацией транспортных средств.

Документ позволяет снимать с учета транспортное средство в любом регистрационном подразделении независимо от места регистрации. Кроме того, больше не нужно предоставлять для осмотра транспортное средство при регистрации не бывших в эксплуатации транспортных средств, год выпуска которых совпадает с текущим или предыдущим календарным годом и проданных юрлицами.

Также продавец сможет осуществлять госрегистрацию транспортного средства перед передачей покупателю. Определен и порядок аннулирования госрегистрации.