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20. 10. 2018

Наблюдательный совет «Беларусбанка» возглавил первый вице-премьер Турчин

19 октября на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк» было принято решение об избрании Наблюдательного совета в составе девяти членов. Пост Председателя Набсовета занял первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин. Его заместителем избран министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой.

Как сообщили в «Беларусбанке», также назначены председатели комитетов при Наблюдательном совете и избраны составы комитетов, продлены полномочия Корпоративного секретаря.

Кроме того, утверждены новые редакции Положений о системе оценки эффективности работы Набсовета, о комитетах при нем, принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

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