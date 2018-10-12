Наблюдательный совет «Беларусбанка» возглавил первый вице-премьер Турчин

19 октября на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк» было принято решение об избрании Наблюдательного совета в составе девяти членов. Пост Председателя Набсовета занял первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин. Его заместителем избран министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой.

Как сообщили в «Беларусбанке», также назначены председатели комитетов при Наблюдательном совете и избраны составы комитетов, продлены полномочия Корпоративного секретаря. Кроме того, утверждены новые редакции Положений о системе оценки эффективности работы Набсовета, о комитетах при нем, принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby