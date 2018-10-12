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20. 10. 2018

Лукашенко: в Беларуси долларовым миллиардером не станешь

Источник фото: Президент Беларуси

Долларовыми миллиардерами граждане Беларуси стать не смогут. Об этом заявил 19 октября президент Александр Лукашенко в ходе общения со студентами Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

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По его словам, Беларусь является одной из лучших стран для жизни людей. Так, ее расположение на перекрестке транзитных путей создает хорошие условия для заработка людей и развития страны. "Ну, окажи услугу человеку, который везет товар. Я утрированно говорю: где-то отремонтируй машину, предложи драники ему», - отметил он.

При этом президент признал, что «миллиардером долларовым, как в России, не станешь». «И не надо», - добавил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси «тот, кто хочет здесь жить спокойно, растить своих детей и хочет заработать, он это всегда может получить».

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